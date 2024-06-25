Гагра, Абхазия, 25 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ведомства.

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«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июня силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где скрывались разыскиваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты транспортного контроля.

Как отметили в ведомстве, подозреваемых склонили к тому, чтобы сдаться правоохранительным органам. В результате задержали трёх человек.

Как передавало ИА Регнум, сообщение о стрельбе на территории контрольно-пропускного пункта «Псоу» на абхазско-российской границе поступило в дежурную часть в 16:55 мск 23 июня. В результате пострадали четверо граждан, один из них погиб.

По предварительной информации, 17-летняя девушка получила ранение в руку, её госпитализировали. Также в больницу доставили двух мужчин 26 и 29 лет. У одного из них проникающее ранение брюшной полости. Другой получил ранение в ногу.

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины в зоне таможенного контроля на КПП «Псоу». По предварительным данным, причиной стрельбы мог быть спор из-за бизнеса.