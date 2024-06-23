Гагра, Абхазия, 23 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Абхазии на границе с Россией в результате стрельбы погиб человек, сообщила прокуратура Гагрского района республики.

РИА Новости

«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись», — приводят сообщение прокуратуры «Известия».

В результате нападения погиб один мужчина, пострадали трое.

На данный момент злоумышленников разыскивают.

В это же время сообщалось о стрельбе в Дербенте и Махачкале в Дагестане. Связаны ли они с нападением в Абхазии на данный момент неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города. На улице Ермошкина злоумышленники обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. Объявлен план «Перехват».

Также вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.