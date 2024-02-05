* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин) показал, что в Москве продолжается свободная продажа книг бежавшего из России в Израиль после начала спецоперации и осудившего её музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Кирилл Каллиников/РИА Новости Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Возмущение блогера вызвало то, что деньги с продаж товаров, вероятно, могут поступать непосредственно Макаревичу, который, как выразился Пучков, их «перечисляет украинской армии на убийство русских солдат».

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«Вы что вообще творите?» — возмущённо обратился публицист к издательству «Эксмо» и магазину «Буквоед», реализующим товары.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревича внесли в реестр иноагентов по решению Минюста России 2 сентября 2022 года после неоднократных высказываний против СВО. По его заявлению, в Израиль он уехал ещё в марте. В ноябре того же года он обращался с иском об отмене статуса иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил его. В августе 2023 года Симоновский суд Москвы оштрафовал Макаревича на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

В январе стало известно, что Макаревича в праздничные дни не часто приглашали на частные мероприятия, и если раньше он получал по 5 млн рублей за выступление, теперь — едва ли 3 млн рублей на всю группу. Так, билеты на концерт его группы «Машина времени» в Ереване продаются от 2,8 тыс. рублей, и аншлага нет. Макаревичу в том числе не хватило денег на оздоровительные процедуры в клиниках Израиля, а на вернисажах, которые он организовал, почти не удалось заработать.

Внесённые в список иноагентов бежавшие из России коллеги Макаревича, такие как Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его группа, готовятся к редким концертам в местах, где за границей отдыхают соотечественники, в новогодние праздники у коллектива также не было частных выступлений.

В декабре в Дубае ожидался концерт Земфиры (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), но его отменили из-за 70% непроданных билетов.

Переехавший в Испанию актёр Алексей Панин жаловался, что работы после переезда ему не предлагают, денег стало значительно меньше, и даже «покупать туалетную бумагу» приходится самому.