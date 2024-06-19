Москва, 20 июня, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по культуре предложил депутатам принять в первом чтении законопроект, регулирующий доступ к книгам в библиотеках, авторами которых являются иноагенты или те, кого включили в список террористов и экстремистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта предлагают наделить Минкультуры России полномочиями по определению правил размещения предоставления в библиотеках документов иноагентов или лиц из числа признанных террористами и экстремистами, а также порядка доступа к библиотекам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Их фонды за годы нахождения в составе Украины были укомплектованы литературой антироссийского характера.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас на стендах и полках в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов, деятельность которых направлена против безопасности России. По мнению инициаторов идеи, доступ к таким книгам следует ограничить.

Как сообщало ИА Регнум, в России действуют около 570 иностранных агентов, заявил 8 февраля на заседании комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он добавил, что в их числе некоммерческие организации, физические и юридические лица. Также в списке числятся общественные объединения и иностранные структуры без образования юрлица.

В феврале российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин) рассказал, что в Москве в свободной продаже можно найти книги бежавшего из России в Израиль после начала спецоперации и осудившего её музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Публицист возмущённо обратился к издательству и магазину, реализующим товары.