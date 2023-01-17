Брянск, 17 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Житель Саратовской области приговорён к пяти годам колонии за попытку выехать на Украину, чтобы участвовать в боях против России на стороне киевского режима. Об этом 17 января сообщает Брянский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Под стражей

«Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. В ходе суда он полностью признал вину.

Отмечается, что работавший продавцом в магазине «Магнит» 22-летний житель Саратовской области решил воевать против России, для чего стал переписываться с украинским вербовщиком и готовиться к участию в боевых действиях.

По указанию вербовщика он приехал в Брянск, а затем добрался до приграничного поселка Белая Берёзка в Трубчевском районе. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.