В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за киевский режим
Житель России, собиравшийся воевать за киевский режим, приговорён к пяти годам колонии
Брянск, 17 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Житель Саратовской области приговорён к пяти годам колонии за попытку выехать на Украину, чтобы участвовать в боях против России на стороне киевского режима. Об этом 17 января сообщает Брянский областной суд.
«Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. В ходе суда он полностью признал вину.
Отмечается, что работавший продавцом в магазине «Магнит» 22-летний житель Саратовской области решил воевать против России, для чего стал переписываться с украинским вербовщиком и готовиться к участию в боевых действиях.
По указанию вербовщика он приехал в Брянск, а затем добрался до приграничного поселка Белая Берёзка в Трубчевском районе. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.