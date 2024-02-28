Москва, 28 февраля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Около 600 наёмников из 46 стран, участвующих в конфликте на Украине, находятся под уголовным преследованием со стороны России. Об этом председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в опубликованном 28 февраля интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что большинство наёмников, личности которых установлены, имеют гражданство США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. Сотрудники СК и других правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства преступлений, совершённых иностранцами в зоне конфликта.

«В целом же уголовное преследование ведётся в отношении 593 иностранцев из 46 государств», — уточнил Бастрыкин.

Идёт работа по привлечению воевавших на стороне Киева наёмников к уголовной ответственности, добавил он. Так, недавно был вынесен приговор грузинскому гражданину Мамуке Гацарелии, напомнил председатель СКР.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 22-летнего грузинского наёмника Гацарелию за убийство трёх российских военнослужащих в Мариуполе. Суд признал его виновным в посягательстве на жизнь военнослужащего и участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте. По данным следствия, в 2022 году Гацарелия приехал на Украину и заключил контракт с ВСУ. В Мариуполе он открыл огонь по четырём российским военнослужащим и убил троих из них.