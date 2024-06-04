Москва, 4 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы 4 июня заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наёмничество и участие в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ, сообщают 4 июня «Известия».

Соцсети Павел Шурмей

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Следственный комитет ранее попросил суд заочно арестовать четверых граждан в рамках данного дела по статье о наёмничестве.

Шурмей ранее выступал за сборную Белоруссии по академической гребле, дважды принимал участие в Олимпийских играх (в 2004 и 2008 годах), устанавливал мировые рекорды в соревнованиях на гребном тренажере.

После начала СВО он вступил в батальон ВСУ имени Кастуся Калиновского, состоящий из белорусов. В Белоруссии в марте 2023 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. МВД РФ ранее объявило его в розыск.

Как передавало ИА Регнум, в мае министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сообщил о задержании в стране четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков. Такая деятельность незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства, подчеркнул Алейник.

По данным Министерства обороны России, в первой половине 2024 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыло до 13 500 наёмников, в том числе из стран Западной Европы — более 8,5 тысячи, из стран Азии — 1,7 тысячи, из Северной и Южной Америки — более 2,7 тысячи, из Африки — свыше 220 человек. Из них несколько тысяч человек бежали с линии фронта, а около 5900 наёмников было уничтожено.