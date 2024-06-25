Москва, 25 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой объяснил решение Канады ввести санкции против советского хоккеиста Владислава Третьяка, который был там кумиром.

ИА Регнум Депутат Государственной думы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

«Там сильное проукраинское лобби. Когда мы играли в западной части Канады в 1970-е годы, против нас постоянно устраивали какие-то провокации. Если недавно канадский парламент стоя приветствовал бандеровца, почему мы удивляемся санкциям против Третьяка?» — поделился Фетисов.

По словам экс-хоккеиста, в этом нет ничего нового.

Министерство иностранных дел Канады 13 июня ввело санкции против советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Он стал первым советским хоккеистом, которого внесли в списки Зала хоккейной славы в Торонто. Третьяк выступал за московский ЦСКА, был трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. В турнирах Кубка Канады сыграл 11 матчей.

Вячеслав Фетисов является Заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, а также за американские «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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