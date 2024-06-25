Москва, 25 июня, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Кремль ведёт подготовку к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию и своевременно сообщит о датах. Об этом 25 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

«Мы ведём подготовку, действительно, к визиту премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим даты такого визита», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня газета The Tribune сообщила, что визит Моди в Россию планируется 8 июля. По её информации, он будет однодневным. В издании подчеркнули, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнёрские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле ведут активную подготовку к визиту Моди. Он не назвал точные даты, отметив, что стороны объявят их согласованно.