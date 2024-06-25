Москва, 25 июня, 2024, 10:27 — ИА Регнум. В Кремле ведут активную подготовку к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сообщил 25 июня журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков в ходе открытия «Примаковских чтений».

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Могу подтвердить, что мы готовим визит премьер-министра Индии. <…> Мы ведём активную подготовку. И этот визит будет», — сказал представитель Кремля.

Ушаков не назвал точные даты, отметив, что стороны объявят их согласованно.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня газета The Tribune сообщила, что визит премьера Индии в Россию планируется 8 июля. По информации издания, он будет однодневным. В издании подчеркнули, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнерские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

9 июня лидер индийского Национального демократического альянса (НДА) Нарендра Моди принёс присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. К присяге, которая транслировалась индийскими телеканалами в прямом эфире, Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Вместе с Моди присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, которые занимали в предыдущем кабинете должности глав министерств внутренних дел и обороны соответственно.