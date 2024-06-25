Нью-Дели, 25 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля посетит Москву для укрепления взаимодействия Индии с Россией, сообщила газета The Tribune.

Kremlin Pool Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

По информации издания, визит будет однодневным. Отмечается, что поездка имеет большое значение, так как состоится вскоре после того, как Моди возглавил правительство на третий срок, и после переизбрания президента России Владимира Путина в марте.

В издании подчеркнули, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнерские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

Официального подтверждения информации о визите Моди в Россию пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня лидер индийского Национального демократического альянса (НДА) Нарендра Моди принёс присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. К присяге, которая транслировалась индийскими телеканалами в прямом эфире, Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Вместе с Моди присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, которые занимали в предыдущем кабинете должности глав министерств внутренних дел и обороны соответственно.

22 июня стало известно, что российское правительство рассмотрело и поддержало проект соглашения о порядке взаимного направления военных, а также кораблей и авиации из РФ в Индию и обратно. Проект разработали в Минобороны РФ и согласовали с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти. Участие в разработке принимала и индийская сторона. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с Индией по проекту соглашения.