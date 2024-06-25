Париж, 25 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. После решения президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) кризис на Украине перестал находиться в центре внимания французских политиков. Такое мнение 25 июня высказал обозреватель газеты Le Monde Бенуа Виткин.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам журналиста, сейчас вопрос об Украине и отношениях Франции с Россией «практически забыт» лидирующими в опросах общественного мнениями партиями перед грядущими выборами в парламент. Уточняется, что имеются в виду правая партия «Национальное объединение» и левый альянс «Новый народный фронт».

Автор публикации также отметил, что, по его мнению, роспуск Национального собрания помимо того, что отодвинул вопрос об Украине на второй план, также привёл к тому, что Макрона фактически перестали слышать в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июня состоялись выборы в Европарламент. По их итогам во Франции партия Макрона заняла второе место с 15,4% голосов, набрав в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%). После объявления первых итогов выборов в ЕП президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 10 июня рекомендовал Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу уйти в отставку после провала их партий на выборах в ЕП. Политик подчеркнул, что эти результаты выборов отразили неумелую экономическую и миграционную политику Макрона и Шольца, поддерживающих Киев ценою жизней своих сограждан.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Франции решение Макрона о роспуске нижней палаты парламента. Представитель Кремля отметил, что в Москве будут наблюдать за тем, что происходит во Франции, руководство которой сейчас враждебно относится к России.