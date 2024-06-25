Токио, 25 июня, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Около восточного побережья Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 25 июня сообщил на сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Okajun Город Кисарадзу

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 244 километров в юго-восточном направлении от города Кисарадзу, в котором проживают порядка 122 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 31 километр.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня около побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане на расстоянии 46 километров от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в этот же день у берегов венесуэльского штата Сукре зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг залегал на глубине 98 километров.

В ночь на 23 июня в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.