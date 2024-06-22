Турция, 23 июня, 2024, 02:47 — ИА Регнум. На востоке Турции произошло землетрясение, сообщило 22 июня Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По официальным данным, подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья в 21:29 мск.

Очаг землетрясения магнитудой 4,0 располагался на глубине 10,96 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на западе Турции, в провинции Чанаккале. Подземный толчок зафиксировали около 21:38 мск, эпицентр находился около населённого пункта Енидже (население около 35 тыс. человек). Глубина очага землетрясения составила около 10 км.

В январе в Эгейском море в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок зарегистрировали в заливе Кушадасы. Очаг залегал на глубине 8,5 км.

На востоке Турции в начале февраля 2023 года произошли два разрушительных землетрясения: первое — в Газиантепе в районе Шехиткамиль (магнитуда 7,8), второе — в Кахраманмараше в районе Экинёзю (магнитуда 7,5). Последовало множество повторных толчков. В результате погибли более 50 тыс. человек, пострадали свыше 107 тыс.