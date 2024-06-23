Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

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По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана, в 46 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре, который располагался на глубине 127 км, составляла 5,3.

«По оперативным данным, магнитуда в эпицентре — 5,3. По инструментальной интенсивности в краевом центре толчки ощущались силой до трех баллов», — добавили специалисты.

Информация про жертв и разрушения отсутствует, угроза цунами не объявлялась.

На востоке Турции 23 июня также произошло землетрясение. Его очаг магнитудой 4,0 располагался на глубине 10,96 км.

Ранее, 27 мая, на Камчатке было зафиксировано ощущаемое землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали на территории Елизовского района на глубине около 121 км.