Каракас, 23 июня, 2024, 09:18 — ИА Регнум. У побережья венесуэльского штата Сукре произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Анастасия Павлова ИА REGNUM

Отмечается, что землетрясение произошло в 03:58 по времени UTC (06:58 мск) в 30 км к северо-востоку от города Ягуарапаро.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 98 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая в Тибетском автономном районе. Эпицентр землетрясения находился в районе города Нагчу (проживает более полумиллиона человек), информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 мая на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали на территории Елизовского района на глубине около 121 км.