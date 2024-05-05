Авдеевка, ДНР, 5 мая, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом 4 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Неразорвавшийся снаряд

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц… В результате детонации ВОП на территории кладбища ранена женщина 1979 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что инцидент произошёл в Авдеевке.

Позднее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о ещё одном пострадавшем. Мужчина 1961 года рождения получил ранения в Петровском районе Донецка.

За сутки 4 мая представительство сообщало, что Вооружённые силы Украины 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили два обстрела, на горловском — 17 обстрелов.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля ВСУ обстреляли храм в Александровке в ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела погибла пожилая женщина 1952 года рождения. 25 апреля при обстреле со стороны украинских войск в Донецке погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.