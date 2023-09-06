Симферополь, 7 сентября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Взрывоопасные предметы планирует уничтожить спецслужба на полуострове Крым. Об этом 6 сентября предупредил жителей региона советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как уточнил Крючков, уничтожение взрывоопасных предметов будет производиться 7 сентября в трёх населённых пунктах.

В Старом Крыму работы пройдут с 11:00 до 13:00, в посёлке Майское Джанкойского района взрывоопасные предметы уничтожат в период с 10:00 до 18:00, в селе Орджоникидзе городского округа Феодосия спецслужбы будут работать с 10:00 до 18:00.

Крючков призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник главы полуострова по информационной политике Крючков назвал вбросом украинской пропаганды информацию о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части Крыма.

Также Крючков уточнил, что в районе города Старого Крыма пройдёт плановое уничтожение взрывоопасных предметов.