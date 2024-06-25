Махачкала, 25 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Погибшего в ходе теракта в Дагестане протоиерея Николая Котельникова представят к ордену Мужества. С таким предложением глава республики Сергей Меликов выступил в ходе 35-й сессии Народного Собрания региона.

Пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии Николай Котельников

«Я думаю, надо обратиться, чтобы посмертно к ордену Мужества представили протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, (но и) для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана», — сказал глава региона.

Меликов отметил, что священник проявил мужество, столько лет проработав для создания конфессионального мира в Дагестане.

Отец Николай Котельников более 40 лет преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других конфессий и горожан. У погибшего батюшки остались жена, трое дочерей и шесть внуков.

Как сообщало ИА Регнум, отец Николай Котельников стал жертвой террористов 23 июня. Изначально сообщалось, что настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте перерезали горло. Позднее глава пресс-службы мэрии Тельман Раджабов заявил, что священник погиб от выстрела.

Как передавало ИА Регнум, боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, заранее спланировали нападение на погибшего настоятеля храма. Его фотографию закрепили в чате террористов. Накануне терактов боевики обозначили в чате время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16», после чего пожелали друг другу спокойной ночи и помощи от Аллаха.

Знакомый с отцом Николаем протоиерей Пётр Гриценко заявил, что террористам священник из Дербента был особенно ненавистен, так как два его зятя — этнические азербайджанцы, которые перешли из ислама в православие и стали священниками на Кавказе. По словам Гриценко, погибший отличался кротостью и смирением, он всегда имел добрые отношения с другими религиозными общинами в Дербенте.