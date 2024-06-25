Махачкала, 25 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В Дагестане после атак террористов на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании Народного собрания заявил глава республики Сергей Меликов.

Алексей Майшев/РИА Новости Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого 24 июня уволили с занимаемого поста.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям?» ― сказал Меликов.

Он обратил внимание на состав участников группы террористов. Глава республики отметил, что все они обеспеченные люди, все имеют хорошие перспективы в спорте, в бизнесе и на хороших должностях.

«Может, у нас есть ещё главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом Меликов.

Он добавил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты, включая народных избранников. Меликов подчеркнул, что взаимодействие между органами власти ― одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 15 силовиков. Их наградят посмертно. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников. По данным министерства здравоохранения республики, в результате терактов погибли 20 человек, а пострадали 46.

Источник Telegram-канала «112» 25 июня сообщил, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек ― 15 силовиков, пять гражданских и пять человек, чьи личности пока не установлены. По его данным, двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Ещё 13 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всего, указал собеседник канала, пострадал 51 человек.

Террористы около месяца готовили атаки в Дербенте и Махачкале. По данным источника, именно настоятеля храма боевики заранее избрали одной из основных целей своей атаки.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила. В их числе был боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Кагиров, а также двое сыновей и племянник теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

23 июня Омарова задержали и начали допрашивать из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту его жительства правоохранители провели обыски. 24 июня главу Сергокалинского района Дагестана освободили от занимаемой должности, а также исключили из партии «Единая Россия». Меликов отметил, что комментировать что-либо по поводу вероятной вины Омарова в произошедшем или его возможного участия в теракте должны следственные органы. При этом он добавил, что в случае, если такое участие подтвердится, экс-глава района понесёт полную ответственность.