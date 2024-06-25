В Дагестане проверят личные дела руководителей и депутатов
Меликов: в Дагестане проверят личные дела всех, кто занимает руководящие посты
Махачкала, 25 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В Дагестане после атак террористов на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании Народного собрания заявил глава республики Сергей Меликов.
Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого 24 июня уволили с занимаемого поста.
«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям?» ― сказал Меликов.
Он обратил внимание на состав участников группы террористов. Глава республики отметил, что все они обеспеченные люди, все имеют хорошие перспективы в спорте, в бизнесе и на хороших должностях.
«Может, у нас есть ещё главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом Меликов.
Он добавил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие посты, включая народных избранников. Меликов подчеркнул, что взаимодействие между органами власти ― одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 15 силовиков. Их наградят посмертно. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников. По данным министерства здравоохранения республики, в результате терактов погибли 20 человек, а пострадали 46.
Источник Telegram-канала «112» 25 июня сообщил, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек ― 15 силовиков, пять гражданских и пять человек, чьи личности пока не установлены. По его данным, двое из раненых правоохранителей до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Ещё 13 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всего, указал собеседник канала, пострадал 51 человек.
Террористы около месяца готовили атаки в Дербенте и Махачкале. По данным источника, именно настоятеля храма боевики заранее избрали одной из основных целей своей атаки.
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила. В их числе был боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Кагиров, а также двое сыновей и племянник теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
23 июня Омарова задержали и начали допрашивать из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту его жительства правоохранители провели обыски. 24 июня главу Сергокалинского района Дагестана освободили от занимаемой должности, а также исключили из партии «Единая Россия». Меликов отметил, что комментировать что-либо по поводу вероятной вины Омарова в произошедшем или его возможного участия в теракте должны следственные органы. При этом он добавил, что в случае, если такое участие подтвердится, экс-глава района понесёт полную ответственность.