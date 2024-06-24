Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Протоиерей Николай Котельников, погибший от рук террористов в Дербенте, был кротким и веротерпимым человеком, поделился заместитель главного священника в зоне проведения специальной военной операции протоиерей Петр Гриценко.

Пресс-служба Махачкалинской епархии Протоиерей Николай Котельников

Он с детства знал убитого священника. Отец Николай был наречённым братом отца и дядей Петра. Они до последнего поддерживали общение.

«Отец Николай, прежде всего, отличался своей кротостью. Он был очень кроткий, смиренный, терпеливый просто до жути. Никогда никого не осуждал, любимое его занятие — это молитва», — процитировало Петра Донецкое агентство новостей.

Мотивами убийц священнослужитель назвал стремление разжечь в обществе рознь и желание восстать против любви, человечности и веры.

По словам Гриценко, сам отец Николай имел добрые отношения с другими религиозными общинами в Дербенте. Террористам же он, по мнению протоирея, был особенно ненавистен, так как два его зятя — этнические азербайджанцы, которые перешли из ислама в православие и стали священниками на Кавказе.

Отец Николай Котельников более 40 лет преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других конфессий и горожан. У погибшего батюшки остались жена, трое дочерей и шесть внуков.

Как сообщало ИА Регнум, отец Николай Котельников стал жертвой террористов 23 июня. Изначально сообщалось, что настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте перерезали горло. Позднее глава пресс-службы мэрии Тельман Раджабов заявил, что священник погиб от выстрела.

Как передавало ИА Регнум, боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, заранее спланировали нападение на погибшего настоятеля храма. Его фотографию закрепили в чате террористов. Накануне терактов боевики обозначили в чате время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16», после чего пожелали друг другу спокойной ночи и помощи от Аллаха.

Церемония прощания с протоиреем Николаем Котельниковым предположительно состоится 26 июня. Его похоронят в Дербенте.