Священник православной церкви в Дербенте погиб от выстрела, сообщила мэрия
Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Настоятель храма в Дербенте Николай Котельников погиб в ходе вчерашнего теракта от выстрела, сообщил 24 июня глава пресс-службы мэрии Тельман Раджабов в своём Telegram-канале.
По его данным, информация о том, что боевики перерезали горло отцу Николаю, не соответствует действительности.
«Священник умер от пулевого ранения», — сообщил Раджабов.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дагестане произошёл теракт: в Дербенте, а затем в Махачкале вооружённые боевики обстреляли два православных храма. В Дербенте также от рук боевиков пострадала синагога. Кроме того, вооружённые люди напали на пост ДПС.
В результате погибли 20 человек: четверо гражданских и 15 сотрудников силовых структур. Погиб в том числе протоиреей Николай Котельников. Ранения получили 46 человек.
Шестерых террористов силовики ликвидировали. Как выяснилось, нападение совершили приверженцы международной террористической организации. Полиция установила личности пятерых.
В ходе расследования выяснилось, что накануне теракта боевики в своём чате обозначили время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16». Его фото также было в чате группировки.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент получил и продолжает получать всю информацию о случившемся и отдаёт необходимые распоряжения.