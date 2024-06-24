Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Настоятель храма в Дербенте Николай Котельников погиб в ходе вчерашнего теракта от выстрела, сообщил 24 июня глава пресс-службы мэрии Тельман Раджабов в своём Telegram-канале.

Махачкалинская епархия РПЦ

По его данным, информация о том, что боевики перерезали горло отцу Николаю, не соответствует действительности.

«Священник умер от пулевого ранения», — сообщил Раджабов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дагестане произошёл теракт: в Дербенте, а затем в Махачкале вооружённые боевики обстреляли два православных храма. В Дербенте также от рук боевиков пострадала синагога. Кроме того, вооружённые люди напали на пост ДПС.

В результате погибли 20 человек: четверо гражданских и 15 сотрудников силовых структур. Погиб в том числе протоиреей Николай Котельников. Ранения получили 46 человек.

Шестерых террористов силовики ликвидировали. Как выяснилось, нападение совершили приверженцы международной террористической организации. Полиция установила личности пятерых.

В ходе расследования выяснилось, что накануне теракта боевики в своём чате обозначили время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16». Его фото также было в чате группировки.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент получил и продолжает получать всю информацию о случившемся и отдаёт необходимые распоряжения.