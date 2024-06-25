Новый, 853-й день специальной военной операции ознаменован очередными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории. О том, что в ночь на 25 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один дрон уничтожен над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Только в Белгородчине за последние сутки ранены 15 мирных жителей и погибла пожилая женщина. О её кончине стало известно утром, 25 июня, во время обхода территории села Беловское Белгородского района, где был обнаружен разрушенный частный дом. Местная жительница скончалась в результате прямого попадания в её жилище.

«Трое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации», — подчеркнул в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, шесть вражеских беспилотников атаковали Яковлевский городской округ. Предварительно, в городе Строитель пострадали два местных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины ранение плеча.

О том, что при падении в промышленной зоне разорвались некоторые фрагменты вражеского беспилотника, известил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, возгорание потушено, жертв нет.

Тем временем непосредственно в зоне СВО мотострелки российской группировки войск «Днепр» при поддержке артиллерии заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. По словам командира артиллерийской батареи с позывным Куса, после бегства ВСУ из Работино противник пытался закрепиться в лесопосадках севернее села, но удержать их не удалось.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.