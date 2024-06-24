Шебекино, Белгородская область, 25 июня, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в административном здании одного из предприятий в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинскими военными, сообщил 25 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что огонь полностью уничтожил здание. Кроме того, в двух многоквартирных домах выбило окна. Повреждения также затронули шесть частных домовладений.

Гладков также отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона добавил, что местные силы территориальной самообороны вывезли из одного из домов женщину, которую доставили в районную больницу, где врачи осмотрели её. Ранений у неё не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня стало известно о том, что ВСУ, применив дрон-камикадзе, ударили по автомобилю в районе Безымено в Грайворонском городском округе Белгородской области. При нападении пострадал мирный житель, который получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

В ночь с 24 на 25 июня Вячеслав Гладков проинформировал о том, что беспилотники украинской армии атаковали Белгород и Белгородский район. В результате этих действий ВСУ оказалась ранена мирная жительница.

В Белгороде и посёлке Северный Белгородского района были повреждены два коммунальных объекта, линия газоснабжения и четыре автомобиля, а также остекления в семи квартирах пяти многоквартирных домов и одно частное домовладение. Кроме того, глава области уточнил, что на подлёте к столице региона российские военные сбили несколько воздушных целей.