Берн, 24 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Украинцы, приехавшие в Швейцарию в качестве беженцев, заявляют, что отказываются возвращаться на родину, так как не хотят отправляться на фронт ради защиты главы киевского режима Владимира Зеленского и его коррумпированного окружения, говорится в передаче, опубликованной 24 июня швейцарской телерадиокомпанией RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В нашей стране высокий уровень коррупции с самого начала обретения независимости 30 лет назад, независимо от президента. Сегодня нас просят вернуться в страну, чтобы сражаться», — объяснил журналистам свою позицию 36-летний украинец Дмитрий.

Он добавил, что сам родился в Донбассе, и там у него остались родственники и друзья, часть которых вступили в российскую армию и участвуют в СВО с той стороны. Дмитрий не может себе представить, как он выступит с оружием в руках против них.

Другой украинский беженец, 50-летний Вадим заявил, что ожидает от властей страны прекращения боевых действий и согласия на переговоры с Россией. Он уверен, что ситуацию на поле боя не поможет изменить даже отправка на родину всех украинских мужчин, находящихся за границей.

«Половина из нас погибнет, а остальные получат ранения или станут инвалидами», — добавил он.

Издание отметило, что пока власти Швейцарии не планируют высылать беженцев на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы массово пытаются избежать службы в армии. Начальник отдела организации пограничного контроля пограничной службы Украины Игорь Матвийчук 22 июня заявил, что каждый день из страны пытаются сбежать более 100 мужчин призывного возраста. Это только случаи, которые известны украинским пограничникам, задерживающим нарушителей, а также те, которые сообщили коллеги из Польши и Словакии (Венгрия не предоставляет данных).

Украинский журналист Виталий Глаголу 21 июня заявил о задержании на границе возле Одессы сразу 47 мужчин, которые пытались сбежать за границу. По его данным, уклонисты платят проводникам по $5-10 тыс. за возможность покинуть страну.

15 июня Национальная полиция Украины сообщила, что в Одесской области задержали зерновоз, в котором водитель пытался вывезти 41 мужчину. Водителю грозит лишение свободы сроком до девяти лет.