Одесса, Украина, 15 июня, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Одесской области задержали зерновоз, водитель которого вместо зерна пытался вывезти за границу уклонистов, сообщила 15 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Пытался вывезти за границу 41 уклониста: полицейские Одесской области сообщили злоумышленнику о подозрении», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчины, пытавшиеся сбежать из страны, заплатили за «услугу» до $15 тыс. Водителю за поездку под видом предпринимательской деятельности обещали $1 тыс. Его задержали, мужчине грозит до девяти лет заключения. Полиция ищет организаторов схемы вывоза уклонистов.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня стало известно о задержании украинскими пограничниками в Закарпатье четырёх мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию. Военным пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы нарушители остановились.

10 июня украинский журналист Виталий Глагола заявил, что накануне группа украинцев незаконно выехала в Венгрию на грузовике с военными номерами. Машину нашли пустой на венгерской стороне. Полиция Венгрии сообщила о задержании 32 нелегальных мигрантов с Украины.