Москва, 24 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал заявления вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека, призвавшего Китай прекратить торговлю с Россией. Сенатор написал об этом 24 июня в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

«Зеленый» вице-канцлер ФРГ Хабек не только провалил свою бездарную партию на выборах в Европарламент, но и продолжает нести чушь, призывая Китай прекратить экспорт в Россию (?!)», — написал он.

Пушков напомнил, что Хабек сделал такое заявление после того, как недавно увидел рост российско-китайского товарооборота, что, вероятно, стало для вице-канцлера полным откровением.

По словам сенатора, немецкий политик зря обращается с призывами к Китаю, Берлин не сумеет помешать торговле Пекина с Москвой.

«Они своей политикой уже включили конец немецкой экономики и превратили Германию в «больного человека Европы» <…> Вот это — бесспорно», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с Хабеком в ходе визита последнего в Китай. Как отметил в связи с этим вице-канцлер, он не имеет ни малейшего понятия, из-за чего эта встреча не состоится.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 апреля заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине. По утверждению Шольца, мнение лидера Китая якобы могло бы поспособствовать отводу Вооружённых сил России.

Пушков позднее уточнил, что канцлер Германии пытается отдалить Китай от России, но не сможет достичь успеха. Сенатор отметил, что ранее этого же безрезультатно пытались достичь президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава минфина США Джанет Йеллен.