Берлин, 16 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил лидера КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине.

ТАСС/ dpa/picture-alliance Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал он в социальной сети Х.

По мнению Шольца, это могло бы поспособствовать отводу российских войск и тем самым бы конфликт на Украине закончился.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в Китая состоялась встреча председатель КНР Си Цзиньпина с канцлером Германии Олафом Шольцем. На ней стороны, в частности, обсудили всестороннее развитие двухсторонних отношений, а также украинский конфликт. Китай в этой связи выступил в поддержку созыва равноправной международной мирной конференции по разрешению украинского конфликта.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем 16 апреля предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине и восстановления мира. Среди них председатель КНР назвал уделение приоритетного внимания поддержанию мира и стабильности, создание условий для восстановления мира, снижение негативного воздействия конфликта на мировую экономику.

Шольц посетил Китай с трёхдневным визитом. Он прибыл в КНР 14 апреля.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Шольц попытается отдалить Китай от России, но не достигнет успеха. По его словам, попытка канцлера ФРГ, вероятно, закончится тем же результатом, что и попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 апреля назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Он добавил, что Москва приветствует такой подход китайской стороны, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима.