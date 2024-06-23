Махачкала, 23 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. На улице Магомедгаджиева в Махачкале происходит боестолкновение после обстрела поста ДПС, сообщила 23 июня пресс-служба МВД Дагестана.

Кадр из видео

Новой информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и граждан пока нет, сказано в сообщении.

На видео, опубликованном МВД, полицейские стоят у машины и ведут огонь.

Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что в Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь на улицах города. В частности, стрельба слышна на улице Мирзабекова, там же загорелся автомобиль.

Позднее в МВД уточнили, что злоумышленники обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. В результате перестрелки, по предварительной информации, один сотрудник полиции убит, шестеро получили ранения. В городе объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

Кроме того, 23 июня стало известно о стрельбе в городе Дербент. Там неизвестные обстреляли синагогу и церковь. Министерство внутренних дел Дагестана информировало, что один сотрудник МВД погиб и ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут, отметила пресс-служба министерства.

Член общественной палаты республики Дагестан Шамиль Хадулаев уточнил, чтово время нападения в Дербенте был убит настоятель храма отец Николай. Также был убит охранник храма.