Киев, 23 июня, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила губернатору Запорожской области Евгению Балицкому новые обвинения, сообщается 23 июня на сайте офиса генпрокурора Украины.

СБУ

Отмечается, что Балицкому предъявлены обвинения в нарушении «законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц».

На сайте также опубликованы повестки о вызове его на допрос на 25, 26 и 27 июня.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года в офисе украинского генерального прокурора заявили, что Балицкого заочно осудят на Украине. Ему вменяли в вину посягательство на территориальную целостность страны. Обвинительный акт в отношении Балицкого направили в суд под процессуальным руководством установленной киевским режимом «Запорожской областной прокуратуры».

Киев обвинил Балицкого в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, проводил подготовку к референдуму о воссоединении Запорожской области с Россией и подписал соответствующий договор.

В июне того же года украинский суд признал главу Запорожской области виновным по двум статьям ― об участии в организации «незаконных референдумов» и об умышленных действиях, совершённых с целью изменения границ территории или границы Украины по предварительному сговору ― и заочно приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. Власти Украины не признают результаты волеизъявления жителей региона. На данный момент под контролем Вооружённых сил России находится более 70% территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, контролируют ВСУ.

По словам Балицкого, украинские военные в Запорожской области не в состоянии дать достойный отпор, поскольку российские военные имеют очевидное преимущество в вооружении, в том числе и в артиллерии. Он также указал, что ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру с целью нанести хоть какой-нибудь ущерб ввиду отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения.