Киев, 1 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий будет заочно осуждён на Украине. Об этом 1 марта сообщили в офисе украинского генерального прокурора.

РИА Новости Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

«Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении Балицкого направлен в суд под процессуальным руководством подконтрольной киевскому режиму Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, киевский режим обвиняет Балицкого в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, проводил подготовку к референдуму по вопросу о воссоединении Запорожской области с Россией и подписал соответствующий договор.