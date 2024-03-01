Мелитополь, 1 марта, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Военные российской армии имеют очевидное преимущество в вооружении в Запорожской области, киевские боевики не в состоянии достойно огрызаться, показывают свои слабые места. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Евгений Балицкий. (сс) Kaliper1

«Чувствуется наше преимущество в вооружении, и в артиллерии особенно. Противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, даёт нам перспективы, даёт нам возможности», — заявил Балицкий, имея ввиду обстановку в районе Работино и Вербового.

По словам губернатора, ВСУ находятся в условиях российского «наката» и как они себя поведут, неизвестно. Бойцы пробивают противника на запорожском направлении, выявляя слабые места боевиков.

«Из того, что я вижу, дух у наших боевой, настроение крепкое», — добавил Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Александр Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе. Об этом рассказал военный британский эксперт Александр Меркурис.

Сырский отметил, что идут жёсткие боестолкновения в районе Работино и Вербового. Также он заявил, что в работе некоторых командиров обнаружены просчёты во владении обстановкой.

Героям спецоперации, проявившим себя в тылу и в зоне боевых действий на Украине, можно в будущем передать и доверить Россию. Именно они должны занять ведущие позиции в руководстве регионами, предприятиями и проектами. Об этом в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля заявил глава государства Владимир Путин.