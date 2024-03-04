Мелитополь, 4 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Украинская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре из-за отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения. Об этом 4 марта заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня они [ВСУ] бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам главы региона, этим украинские войска пытаются хоть как-нибудь досадить России и показать, что российская власть якобы не может обеспечить нормальный уровень жизни россиян.

При этом сейчас на фронте идут достаточно серьёзные изменения и продвижение армии России, уточнил Балицкий.

«И как только эти продвижения немножко усилятся, чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то по крайней мере в значительной степени будут ограничены», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку. Перед этим ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее в этот же день в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о том, что в Калининском районе Донецка сдетонировал взрывоопасный предмет. В результате этого получил ранение мальчик-подросток 2009 года рождения.