Киев, 23 июня, 2024, 06:01 — ИА Регнум. В Киеве и Житомире ранним утром 23 июня произошли взрывы, сообщило в Telegram-канале украинское издание ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве и Житомире раздаются взрывы», — написали журналисты.

На территории Киевской, Житомирской и ряда других областей Украины ранее объявляли воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице Украины. По его словам, в городе и Киевской области работают силы ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 23 июня киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками Смоленскую область. Силы ПВО отразили нападение в Ярцево и Смоленске. Никто не пострадал.

В ночь на 23 июня в Брянской области отбили массированную атаку украинских боевиков. Российские средства ПВО уничтожили 23 вражеских дрона на территории региона.

Воздушную тревогу ночью 23 июня объявили в Киеве и 11 областях Украины. В Днепропетровской области сирены включили в 04:38 мск, через минуту предупреждение слышали в Николаевской области. В 04:41 тревогу включили в Винницкой области, а затем в Черкасской и Кировоградской областях. В Киеве и Киевской области сигнал звучал с 04:52 мск. Позднее сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.