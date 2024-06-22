Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Харьков, Украина, 22 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По информации главы города, всего взрывов было четыре.
Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по военным объектам в городе. Согласно онлайн-карте воздушных тревог на Украине, опасность объявили в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Как передавало ИА Регнум, о взрывах в городе сообщалось также днём ранее.
Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня, в День памяти и скорби, приуроченный к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, ВСУ обстреляли Донецк и Белгородскую область. В результате атак погибли три жителя Донецка, ещё четверо пострадали. В Белгородской области при атаке ВСУ погиб житель села Салтыково.