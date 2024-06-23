Берлин, 23 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украинские беженцы в Германии должны либо работать, либо отправляться обратно на родину, заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт в интервью газете Bild.

FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС

«Нам необходимы более жёсткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. Сейчас, спустя более двух лет после начала конфликта, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», — заявил председатель.

Помимо этого Добриндт напомнил: первоначально финансовая помощь беженцам с Украины предоставлялась как немедленная мера. Однако теперь из-за регулярных выплат украинцы не так активно трудоустраиваются. Вместо поиска работы многие из них продолжают жить на пособие.

В декабре 2023 года ИА Регнум сообщало о том, что в Германии украинских беженцев призвали работать, а не жить на пособия.

Немцы в большинстве своём считают оказываемую украинцам помощь слишком большой. На фоне этого 21 июня власти страны объяснили выплату повышенных пособий тем, что «украинцы имеют право на защиту».

17 июня в ФРГ предложили заменить выплаты украинцам на стандартные пособия, которые будут такими же, как получают мигранты других стран. Сейчас в виде исключения из правил они получают выплаты в размере от 506 до 563 евро. Также пособие предполагает бесплатные медицинские услуги и страховые взносы за счет государства.

В сентябре 2023 года в Польше закрыли самый крупный центр для украинских беженцев. На тот момент в центре было около 300 украинцев, которых не предупредили о планах городской администрации.

В мае 2023 года в Евросоюзе выдвинули предложение мотивировать украинских беженцев вернуться на родину дополнительными денежными выплатами. Так, мигранты, нашедшие постоянную работу в странах ЕС либо начавшие там обучение, смогут получить вид на жительство.