Варшава, 2 сентября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Крупнейший центр поддержки украинских беженцев закрыли в Польше. Об этом 2 сентября сообщает польская газета Wyborcza.

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По информации издания, в центре на момент закрытия было около 300 украинцев, которых не предупредили о планах городской администрации. Некоторые из них были вынуждены вернуться на родину.

Отмечается, что решение о закрытии центра под Варшавой принял воевода Тобиаш Боченьский.

«Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — сказал пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский.

В самом центре отметили, что не знают, где сейчас находятся остальные беженцы. Правительство Варшавы заявило, что не согласовывало это решение.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе выдвинули предложение мотивировать украинских беженцев вернуться на родину дополнительными денежными выплатами. Так, беженцы, нашедшие постоянную работу в странах ЕС либо начавшие там обучение, смогут получить вид на жительство. Также предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.

По данным польского портала TokFM, украинские беженцы в Польше всё чаще сталкиваются с проявлением неприязни со стороны поляков. Причём особенное недовольство у таких беженцев вызывают замечания польских граждан, призывающих их говорить по-польски.