Берлин, 21 июня, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Власти Германии опубликовали официальное пояснение для жителей страны о программе пособий по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины. Немцы в большинстве своём считают оказываемую украинцам помощь слишком большой.

Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

С начала военного конфликта 1,17 млн человек нашли убежище в ФРГ, отмечается в сообщении германских властей.

«Люди, которые бегут к нам с Украины, сразу же считаются имеющими право на защиту. Вот почему они получают гражданские пособия или социальную помощь с самого начала, а не меньшие пособия в соответствии с законом о пособиях лицам, ищущим убежища», — поясняется в документе.

Также отмечается, что выплачиваемое пособие «обеспечивает более эффективную интеграцию», чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища, и позволяет быстрее закрепиться на рынке труда.

В пояснении акцентируется, что власти и немецкие компании достигли консенсуса о приёме беженцев на работу в случаях, если они не очень хорошо владеют немецким языком.

Как сообщало ИА Регнум, украинских беженцев в Германии следует лишить социальных выплат, чтобы помочь Киеву набрать больше людей в армию. Об этом заявил секретарь крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай.

Глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер заявил, что правительство ФРГ должно срочно заняться вопросом о безостановочном приёме украинских беженцев. По его словам, многие районы и коммуны в стране уже попросту не справляются с потоком мигрантов. Он подчеркнул, что интеграция всех этих людей далее невозможна.

Издание Bild am Sonntag в феврале, ссылаясь на данные соцопроса, сообщило, что 49% жителей Германии считают избыточной поддержку украинских беженцев. Также 51% опрошенных заявил, что украинцы не смогли интегрироваться в немецкое общество.