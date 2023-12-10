Берлин, 11 декабря, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Глава оппозиционного «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц заявил, что сокращение различных пособий неработающим беженцам поможет «сэкономить на фоне фискального кризиса».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По мнению политика, иностранцев нужно заставить зарабатывать на жизнь своим трудом, а не ждать пособий.

«Почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть украинцев здесь работает?» — цитирует Мерца немецкий Focus-online.

При этом оппозиционер пояснил, что нужно посмотреть на опыт других стран. Например, в Нидерландах работает каждый второй украинец, в Польше — 65% беженцев, в Дании — 78%.

«Германия не признает дипломы украинцев и платит слишком высокие пособия», — заключил Мерц, добавив, что в ФРГ нашли убежище более 1 млн украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, правительству Германии нужно прекратить выплачивать пособия вновь прибывающим в страну украинцам, заявил 3 декабря премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер.

Он сказал, что нельзя менять законы, по которым беженцы уже начали получать выплаты, но призвал изменить правила для тех, кто будет приезжать в будущем. Политик призвал стимулировать мигрантов искать работу.

В Варшаве закрыли крупнейший центр поддержки беженцев с Украины. Власти города решили, что нет смысла его содержать. Из центра выгнали 300 мигрантов, которых заранее не предупредили о таком решении властей.

В октябре Национальный банк Украины опубликовал отчёт, в котором говорится о нехватке рабочей силы в стране. Это объяснили высокими темпами миграции и мобилизации.