В Германии украинских беженцев призвали работать, а не жить на пособия
Глава оппозиции в ФРГ призвал беженцев с Украины работать, а не жить на пособия
Берлин, 11 декабря, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Глава оппозиционного «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц заявил, что сокращение различных пособий неработающим беженцам поможет «сэкономить на фоне фискального кризиса».
По мнению политика, иностранцев нужно заставить зарабатывать на жизнь своим трудом, а не ждать пособий.
«Почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть украинцев здесь работает?» — цитирует Мерца немецкий Focus-online.
При этом оппозиционер пояснил, что нужно посмотреть на опыт других стран. Например, в Нидерландах работает каждый второй украинец, в Польше — 65% беженцев, в Дании — 78%.
«Германия не признает дипломы украинцев и платит слишком высокие пособия», — заключил Мерц, добавив, что в ФРГ нашли убежище более 1 млн украинцев.
Как сообщало ИА Регнум, правительству Германии нужно прекратить выплачивать пособия вновь прибывающим в страну украинцам, заявил 3 декабря премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер.
Он сказал, что нельзя менять законы, по которым беженцы уже начали получать выплаты, но призвал изменить правила для тех, кто будет приезжать в будущем. Политик призвал стимулировать мигрантов искать работу.
В Варшаве закрыли крупнейший центр поддержки беженцев с Украины. Власти города решили, что нет смысла его содержать. Из центра выгнали 300 мигрантов, которых заранее не предупредили о таком решении властей.
В октябре Национальный банк Украины опубликовал отчёт, в котором говорится о нехватке рабочей силы в стране. Это объяснили высокими темпами миграции и мобилизации.