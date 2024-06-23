Москва, 23 июня, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Пока нельзя сказать, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск, сообщил 23 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Пока неизвестно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Президенту России, как и всем федеральным служащим, положен отдых, но Путин летом обычно продолжает работать. Несколько раз он брал непродолжительный отпуск. Так, в 2021 году Путин отдыхал в Сибири в марте и сентябре, а в октябре 2019 года провёл краткий отпуск в сибирской тайге в компании бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Песков заявлял, что все необходимые средства связи, в том числе и стратегической, даже во время отдыха находятся при президенте.

Пресс-секретарь не раз подчёркивал, что график у главы государства очень насыщенный. В мае Песков отмечал, что Путин заканчивает свой рабочий день далеко за полночь, а рано утром уже находится на связи. По его словам, российский лидер — абсолютный трудоголик в хорошем смысле этого слова.