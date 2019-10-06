Кызыл, 7 октября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу провели совместно отпуск в сибирской тайге. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

На опубликованном в сети видео видно, как Владимир Путин гуляет по гористому лесу тайги, любуется осенней природой и собирает грибы в компании Сергея Шойгу.

Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра.

Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.

Напомним, в прошлом году Путин отдыхал в Туве, где совершил сплав по реке и собирал ягоды. Тогда его сопровождали: директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв, глава региона Шолбан Кара-оол, Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

В 2017 году Путин также отдыхал два дня в Сибири. Президент занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах. Кроме Шойгу и главы региона, компанию ему составил глава Хакасии Виктор Зимин.