Москва, 26 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заканчивает свой рабочий день далеко за полночь и рано утром уже на связи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин в рабочем кабинете

Песков отметил, что глава государства является «абсолютным трудоголиком» в хорошем смысле этого слова.

«График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь и рано утро он уже на связи», — рассказал представитель Кремля в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин во время общения со студентами Харбинского политехнического университета признался, что ему нужно ещё много работать над собой. Один из студентов рассказал, что российский лидер является для него примером, настойчивость и дальновидного которого всегда вдохновляли его на рост. Молодой человек поинтересовался у главы государства, как ему удалось развить эти качества.

Российский лидер назвал критическое отношение к себе, постоянную работу над собой залогом успеха в любом деле.