Киевские власти продавливают решение о снятии ограничений США на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Обсуждением такого известия, обнародованного агентством Associated Press, ознаменован новый, 851-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Помощь Запада ВСУ, мобилизация на Украине

В статье сказано, что в случае положительного решения Украина сможет официально обстреливать российские стратегически важные объекты с расстояния более 100 км. По мнению украинских военных, США могут поменять свою позицию в связи с ухудшающимися позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию и предупреждает США, Великобританию и подконтрольный им Киев, что они играют с огнём.

Тем временем российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра. Также на каховском направлении бойцы ВС РФ продолжили уничтожать плавсредства противника, сообщил 23 июня начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

А экипаж Су-35С выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

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Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.