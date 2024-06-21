Брюссель, 21 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Запрет на частные перелёты по территории ЕС, необходимые гражданам РФ для отдыха или деловых контактов, войдёт в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает 21 июня издание EUobserver со ссылкой на полученный документ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отмечается, что новые ограничения предполагают дальнейшее ужесточение мер в отношении российской авиации. Под запрет попадут все частные рейсы, которые могут доставить российских физических лиц в определённые места отдыха или перевезти их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза.

Речь идёт о рейсах, на которых российские граждане или компании, а также организации или ведомства могут самостоятельно определять место и время для взлёта и посадки, пояснило издание.

Ранее оно информировало, что под санкции попадут 27 грузовых судов, связанных с Россией. Судам, 11 из которых зарегистрированы в России, запретят входить в порты стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения и усиливает действие уже существующих таким образом, чтобы закрыть возможности для их обхода, пояснили в ЕС. Пакет, как ожидается, утвердят 24 июня, после чего документ будет опубликован и вступит в силу.

В руководстве России не раз отмечали нелегитимный характер вводимых ограничений и подчёркивали, что санкции приведут к обратному эффекту и обернутся издержками для самих западных стран.