Сана, 23 июня, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») Вооружённых сил США 22 июня покинул акваторию Красного моря. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

Представитель минобороны подчеркнул, что во время своего развёртывания авианосная ударная группа Dwight Eisenhower (IKE CSG) защищала корабли, проходящие через Красное море, Баб-эль-Мандеб и Аденский залив, «спасала невинных моряков».

«Авианосная ударная группа покинула зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США», — заверил Райдер.

На замену после учений прибудет авианосная ударная группа Theodore Roosevelt.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 22 июня нанесли очередной ракетный удар по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Dwight Eisenhower в Красном море.

Хуситы использовали баллистические и крылатые ракеты. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что операция прошла успешно и достигла своих целей.

Позже портал USNI News со ссылкой на свои источники написал, что корабль покинет Красное море. По их данным, министр обороны США Ллойд Остин принял решение не продлевать срок его миссии в третий раз. Вместе с тем, отмечается в публикации, авианосец не отправится в США, а останется в Средиземном море для продолжения миссии.

Американский журнал Foreign Policy 30 мая написал, что действия хуситов в Красном море заставили грузоперевозчиков Запада рассматривать Северный морской путь в качестве альтернативного маршрута для доставки грузов. Отмечалось, что для этого западным странам придётся договариваться с Россией.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. Эти атаки привели к снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, однако нападения не прекратились.