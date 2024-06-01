Вашингтон, 1 июня, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Действия йеменского мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море заставили грузоперевозчиков из западных стран рассматривать Северный морской путь как альтернативный маршрут для доставки грузов, и Западу придётся договариваться с Россией по этому вопросу. Об этом 30 мая написал американский журнал Foreign Policy.

YAHYA ARHAB/ЕРА/ТАСС

По информации издания, в результате действий «Ансар Аллах» сильно выросли цены на страховку грузов, что повышает их цены и отражается на покупательской способности потребителей.

«Растущие расходы и опасения попасть под удар беспилотников и ракет хуситов заставили некоторых грузоотправителей рассмотреть Арктику в качестве альтернативы, поскольку таяние льдов открывает новые возможности для так называемого Северного морского пути», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что этот маршрут позволит грузоперевозчикам сократить навигацию из портов стран Евросоюза до азиатских государств на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.

При этом уточняется, что украинский конфликт может оказаться препятствием в этом вопросе, так как Россия контролирует порядка 70% Арктики, что означает, что для использования Севморпути Западу нужно её разрешение.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower в Красном море. По данным MasirahTV, хуситы атаковали американский корабль крылатыми и баллистическими ракетами.

Ранее в этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что ВВС США и Британии нанесли 13 ударов по позициям йеменского движения. Отмечалось, что в том числе под удар попало здание радиостанции в районе Эль-Хок.

Сариа 29 мая рассказал о проведении хуситами шести операций против американских судов в трёх морях. По его словам, судно Minerva Antonia подверглось атаке в акватории Средиземного моря.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильской армии в секторе Газа как поддержку палестинского движения ХАМАС. Их действия способствовали снижению уровня морских перевозок и удорожанию. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям йеменского движения, однако нападения движения не прекратились.