Белгород, 14 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Власти белгородской области ждут решение правительства РФ по созданию особой экономической зоны в Шебекино. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

Он отметил, что шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, поэтому для области очень важны поддержка президента РФ Владимира Путина и внедрение новых форм экономической поддержки региона.

«С нетерпением ждём решения правительства РФ», — написал Гладков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области. Президент отметил, что это поможет сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики. Глава государства попросил правительство внести предложение в самое ближайшее время.