Якутск, 18 июня, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Люди в новых регионах должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни. Об этом 18 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

ТАСС/POOL/Михаил Метцель

Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях медицина находилась на достаточно скромном уровне до вступления этих регионов в состав РФ.

«Люди должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, во время посещения выставки достижений Якутии в области IT Путин заявил, что Россия рада создавать на своих исторических территориях условия для достижения серьёзных результатов, в том числе в сфере информационных технологий.

Около 19,4 тыс. объектов были восстановлены в новых регионах России с 2022 года. В восстановительных работах задействовали максимальные 46 тысяч специалистов. Вместе с тем в пиковые моменты восстановительных работ привлекались около 5,4 тыс. единиц спецтехники.