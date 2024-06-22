Санкт-Петербург, 22 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Жителя Санкт-Петербурга, который держал двухлетнюю дочь своей сожительницы вниз головой за окном, арестовали на два месяца. Об этом 22 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным следствия, 15 июня мужчина поссорился с сожительницей, взял девочку за ноги и свесил из окна 13-го этажа жилого дома по улице Белышева. Мужчина угрожал скинуть ребёнка из окна, но в тот момент женщине удалось уговорить его не бросать малышку вниз. Позже мужчина снова сделал то же самое.

«Далее Рудавин снова взял руками за обе ноги малолетнюю Ш., свесил последнюю за пределы окна комнаты и стал удерживать в таком положении, однако К. вновь пресекла его противоправные действия путём длительных уговоров», — говорится в сообщении.

Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его отправили под стражу до 19 августа.

Ранее в полицию поступило сообщение о мужчине, который свесил ребёнка вниз головой из окна в одном из домов по улице Белышева. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире 36-летних сожителей, между которыми произошёл скандал, и двухлетнюю девочку, дочь женщины. На теле матери и ребёнка были следы побоев, их отправили в больницу на скорой. Мужчину задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Казани мужчина выбросил из окна квартиры на пятом этаже двухлетнюю дочь. Девочку спас проезжавший мимо водитель грузовой машины. Сначала он пытался отговорить мужчину, угрожавшего сбросить вниз двух маленьких детей, потом успел поймать девочку и скатился с ней в сугроб. Отца задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.