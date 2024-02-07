Казань, 7 февраля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Житель Кировского района Казани выбросил из окна квартиры на пятом этаже дочь. Девочку спас проезжавший мимо водитель грузовой машины Альберт Бикмуллин, сообщила 7 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео

Водитель услышал крики и увидел, что отец семейства открыл окно и угрожает, что выбросит двух малолетних детей. Бикмуллин пытался отговорить его и залез на козырек подъезда.

«В этот момент мужчина бросил девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб», — написала Волк.

Он передал спасённую девочку прохожим, после этого поднялся в квартиру и взял у отца второго ребёнка. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника по подозрению в покушении на убийство ребёнка.

«Я её [девочку] на лету поймал, и мы вместе в сугроб упали… Она плачет. Я её передал людям. Он [отец] говорит: «Мальчика сейчас выкину». Я говорю: «Это же твой сын», — рассказал Бикмуллин.

По его словам, мужчина утверждал, что в квартире что-то горит. Водитель поднялся наверх и смог забрать второго ребёнка.

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Волк сообщила, что выброшенную девочку отвезли в больницу. Её отец, когда выбросил ребёнка, был пьян и вёл себя неадекватно. Жена убежала из квартиры с младенцем, а двое детей остались.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля в Екатеринбурге сообщили о падении полуторогодовалой девочки из окна третьего этажа. Очевидцы рассказали, что она упала в сугроб в одном памперсе. Девочка выжила, её жизнь вне опасности.